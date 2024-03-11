Beyoğlu'nda binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın çatı katında çıkan, bitişikteki bir binanın çatısına da sıçrayan yangının çıktığı katta bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Dün akşam, Tarlabaşı Kömürcü Zeynel Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında çıkıp giderek büyüyen yangının söndürülmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Yangının çıktığı kata giden itfaiye ekipleri, burada yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Bayrak'ın (64) cansız bedenine ulaştı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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NE OLMUŞTU?

Tarlabaşı'ndaki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Hızla büyüyen alevlerin bitişikteki binanın çatısına sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken her iki binada da hasar meydana gelmişti.