Beyoğlu'nda bir kafede askeri kamuflajla servis yapan kişi tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda bir turistik işletmede kamuflaj kıyafetle servis görüntüleri sosyal medyada yayılınca gözaltına alınan yabancı uyruklu garson tutuklandı.

Beyoğlu'nda, bir kafede askeri kamuflajla müşterilere servis yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgiye yer verildi:

"Videodaki, askeri kıyafetle müşterilere servis yapan şahsın Y.J. olduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs, “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan 18.04.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir"

İŞLETME BELGESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Beyoğlu Belediyesi de işletmenin, "Turizm İşletme Belgesi"nin iptal edildiğini, "Turizm İşletme Plaketi ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesi"nin geri alındığını açıklamıştı.