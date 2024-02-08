Beyoğlu'nda bir kişi park kavgasında öldürüldü

Beyoğlu'nda bir marketin önüne aracını park etmek isteyen M.K. ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. M.K.'nin babası, market çalışanlarını silahla vurdu. Olayda yaralanan market sahibi Mehmet Şahin hastanede hayatını kaybederken bir kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde aracını park etmek istediği market çalışanlarıyla ile tartışan kişinin babası bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.

Olay, ilçeye bağlı Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nin aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı.

Durumdan haberdar olan M.K.'nin babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı. Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti. Açılan ateşte M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanana tartışama ve saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.