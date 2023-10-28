Beyoğlu'nda eğlence mekanının önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde eğlence mekanının önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da eğlence mekanının önünde 3 kişiyi yaralayan şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Asmalı Mescit Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekânında dün gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, eğlence mekanının önüne gelen S.U., 'siz bana ihanet ettiniz' diyerek A.M., R.B. ve E.M.'ye art arda ateş etti. Şüpheli, ara sokaklara girerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, şüpheli S.U.'yu olay yerine yakın bir noktada gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.