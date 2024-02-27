Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 16.30 sıralarında 2 katlı ahşap bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 3 saatin ardından söndürüldü.

Güncel 27.02.2024 17:23 Giriş: 27.02.2024 17:23

Güncelleme: 27.02.2024 19:15 Kaynak: AA

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