Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 16.30 sıralarında 2 katlı ahşap bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 3 saatin ardından söndürüldü.
Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın bölgede yoğun dumana neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatin sonunda söndürüldü.
Lojman olarak kullanılan ahşap binada Nusretiye Camisi imamı ve müezzininin kaldığı öğrenildi.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.