Beyoğlu'nda inşaat çalışmasında mühimmat bulundu

İstanbul'da Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaatında 30 adet askeri mühimmat bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerimizce muhafaza altına alınmıştır" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde inşaat çalışması sırasında mühimmat bulundu.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında bulunan mühimmata ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "Saat 10:30 sıralarında Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde devam eden Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında 30 adet askeri mühimmat bulunmuştur" denildi.

Açıklamada, korozyona uğrayan havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimleri tarafından koruma altına alındığı bilgisine yer verildi.