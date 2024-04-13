Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güncel 13.04.2024 19:35 Giriş: 13.04.2024 19:35

Güncelleme: 13.04.2024 20:01 Kaynak: DHA

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DHA