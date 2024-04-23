Beyoğlu'nun simge konser mekanı Babylon'un binası satışa çıkarıldı

İstanbul'un en köklü eğlence mekanlarından Babylon'un binası satışa çıkarılıyor. Hizmet verdiği süre boyunca yerli ve yabancı müzik sahnesinin pek çok ikonik ismini ağırlayan mekanın binasına 75 milyon TL fiyat biçildi.

İstanbul'un kültür hayatının simge eğlence mekanlarından Babylon'un Beyoğlu Asmalımescit'teki binası satışa çıkarılıyor.

Özellikle alternatif müzik ve rock müzik türünde konserlere ev sahipliği yaparak hafızalarına kazınan mekan, 75 milyon TL'lik fiyat etiketiyle yeni bir sahibine devredilmeyi bekliyor.

T24'ün haberine göre; Babylon, 1990'lı yıllarda alternatif müziğin merkezi haline gelerek bir dönemin kültürel atmosferini şekillendirmişti. Pearl Jam, Radiohead, Red Hot Chili Peppers gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Mor ve Ötesi, Sezen Aksu, Teoman gibi Türkçe müzik sahnesinin ikonik isimleri de Babylon sahnesinde çok sayıda konser verdi.

ÖNCE KAPANDI ŞİMDİ SATIŞA ÇIKARILIYOR

2007 yılında çıkan bir yasa sonucunda Asmalımescit'teki birçok mekan gibi Babylon da kapanmak zorunda kaldı. 2012 yılında yeniden açılan mekan, BLIND isimli bir konser mekanı olarak hizmet verdi.

Yaklaşık 10 yıl önce kapatan ve 2012'den beri BLIND isimli konser mekanı olarak hizmet veren Babylon binası, 75 milyon TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.

MEKANIN YENİ İŞLEVİ NE OLACAK?

Mekanı satın alan yeni sahibinin Babylon'u eski günlerine döndüreceği mi, yoksa farklı bir konsepte dönüştüreceği mi merak konusu.