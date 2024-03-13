Beyoğlu ve Kağıthane'ye magandalar dadandı

Beyoğlu ve Kağıthane farklı sokaklarında bazı magandalar havaya rastgele ateş açtı. Bazen sokak ortasında bazen de arabayla seyir halindeyken havaya ateş açan magandalar, çektikleri videoları da sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul’da magandalar gittikleri yerlerde havaya ateş ederek bu anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Beyoğlu ve Kağıthane’nin birçok farklı noktasında yaşanan olaylarda magandalar kimi zaman araç içinden kimi zamanda sokak ortasında yürürken elindeki silahlarla havaya ateş açtı.

O anları cep telefonu kamerasına kaydettiren magandaların silahı ateşleyip, birbirleriyle 'şakalaştı.'

Masada oturan arkadaş grubunda ise bir şahıs, arkadaşının çakmak istemesinin üzerine silahını çıkararak ona uzattı. Ardından gülerek videoya alan arkadaşlarına, “Oğlum bir şey değil, korkmayın” dedi.

Polis görüntüler üzerinden başlattığı incelemeler sonucunda başlattığı sokak ortasında ateş açan şahısları gözaltına alırken, ateşlenen silahlara da el koydu.