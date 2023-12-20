Beyoğlu’nda bina girişinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Beyoğlu’nda 5 katlı boş binanın giriş katında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Kişinin 5-10 gün önce öldüğü değerlendiriliyor.

Beyoğlu’nda bir apartmanın giriş katında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Sarayarkası Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında ceset olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Etrafı saclarla çevrili boş binaya giremeyen ekipler olay yerine itfaiye ekibi çağırdı. İtfaiye ekipleri de dar sokak ve yanlış park eden otomobil nedeniyle olay yerine gelemedi.

Seyyar merdiven yardımıyla binaya giren polis ekipleri içeride bir erkeğe ait cansız bedenle ile karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 5-10 günlük olduğu değerlendirilen erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Binadan çıkan iki kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.