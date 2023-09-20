Beyoğlu’nda iş insanlarının tartışması cinayetle bitti

Beyoğlu’nda bir otomotiv şirketinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Haydar Arıcıoğlu’nu silahla vurarak öldürdü. Beker, polise teslim oldu.

Güncel 20.09.2023 09:43 Giriş: 20.09.2023 09:43

Güncelleme: 20.09.2023 09:49 Kaynak: DHA

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