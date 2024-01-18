Beyza hayallerine kavuştu

Spor Servisi

Doğuştan bacakları ve sol kolu olmayan 25 yaşındaki Beyza Nur Sezgin milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Ordu'da yaşayan Beyza Nur'un hayatı, 11 yaşında Ordu Gençlik Spor Kulübünde tanıştığı yüzmeyle değişti. Sporla sosyalleşen Beyza Nur, bugüne kadar katıldığı birçok şampiyonada madalya kazandı.

En son Ankara'da 12-14 Aralık 2023'te yapılan milli takım seçme yarışmalarında 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanan Beyza Nur, hayalini kurduğu milli takıma seçilmeyi başardı.

Şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 14 madalya kazandığına işaret eden Beyza Nur, "Bu başarı burada kalmayacak. Bundan sonra milli takım forması altında Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlarında da başarılar elde etmek istiyorum" diye konuştu.

Beyza Nur Sezgin, ailesinin desteğiyle engelleri birer birer aştığını vurgulayarak, "Tüm velililere engelli çocuklarını sporla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum. Benim spor sayesinde özgüvenim arttı. Onlar da benim gibi başarabilir. Tüm engelli kardeşlerimin benim gibi bu duyguyu ve başarıyı hissetmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.