Bianet editörü Ruken Tuncel'in ailesine ırkçı taciz ve saldırı: 'Sizi yakarız'

Bianet editörü Ruken Tuncel'in ailesi, dün akşam saatlerinde, Beylikdüzü'ndeki evlerinde komşuları tarafından ırkçı tacize ve saldırıya uğradı. Saldırı sırasında Ruken Tuncel'in evde olmadığı belirtilirken kardeşi Sinem Tuncel darp, annesi ve teyzesi ise tehdit edildi. Saldırgan M.Y'nin olay sırasında "Polis size gelmez. Ben arayayım ki nasıl geliyor görün. Devlet benim, polis benim. Trabzonluyuz, sizi yakarız. Bu Aleviler, her ayak sizde" dediği belirtildi.

Bianet editörü Ruken Tuncel’in ailesi dün gece saatlerinde İstanbul Beylikdüzü’ndeki evlerinde komşuları tarafından darp ve tehdit edildi.

Bianet'in haberine göre, annesiyle birlikte pazar alışverişinden dönen Sinem Tuncel, apartmanın giriş kapısında komşuları M.Y. ile karşılaştı. M.Y. burada aileye sözlü ithamlarda bulundu. M.Y, Sinem Tuncel’in kendisiyle konuşmak istemediğini söyleyince de tükürdü.

"ŞARJÖRÜ BOŞALTIRIM"

Polise haber verilmesi üzerine M.Y. “Polis size gelmez. Ben arayayım ki nasıl geliyor görün. Devlet benim, polis benim. Trabzonluyuz, sizi yakarız. Bu Aleviler, her ayak sizde. Uyuşturucu satmak sizde, eroin kullanmak sizde. Yürüyüşlere gidiyorsunuz, bu yürüyüşe gitmeye benzemez. Pompalım var benim, bir pompalıya bakarsınız. Şarjörü boşaltırım" dedi.

Ardından olaya M.Y.’nin kızı A.Y. de müdahil oldu, Sinem Tuncel’i darp etti. Sinem Tuncel’e saldıran A.Y. "Sen benim annemle konuşamazsın, anneme bağıramazsın, sizi gebertirim, kaç paralık canınız var, elimde kalırsınız" şeklinde tehditte buludnu.

SİLAH ALAMAYA GİDERKEN KOMŞULAR ENGELLEDİ

Bina sakinlerinin dışarıya çıkmasıyla da A.Y., Tuncel ailesine “Bunlar terörist" şeklinde, anne M.Y. de “Bunlar Ermeni, bunlar terörist” diye nefret içerikli söylemlerde bulundu.

A.Y. tehditlerini pompalı silahları olduğunu söyleyerek devam ettirmesi üzerine araya komşular girdi. A.Y.’i eve çıkarken durdurdu.

Geri dönen A.Y. bu sefer de Sinem Tuncel’in çenesine yumruk attı. M.Y. ise eline bir sopa alarak Sinem ve Ruken Tuncel’in teyzelerine vurmaya çalıştı. Sinem Tuncel araya girmesiyle darbe kendisine geldi ve yaralandı.

Olaya o sırada ailenin yanlarında olan bir market çalışanı ile komşular da tanıklık etti. Saldırı 112 ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Sinem Tuncel hastaneye giderek tedavi oldu ve darp raporu aldı.

Aile daha sonra emniyete giderek ifade verdi ve M.Y. ile A.Y.’den şikayetçi oldu. Tuncel ailesi ayrıca bir başka komşuları E.Y.Y hakkında da ‘kışkırtma ve hedef göstermeden’ şikayette bulundu. Emniyetteki ifade işlemine ailenin avukatı Destina Yıldız da katıldı.

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ÇIKARTILDI

Tuncel ailesi daha sonra önleyici tedbir kararı çıkartarak M.Y. ve A.Y.’nin yanlarına yaklaşmasını yasaklattı.

Ruken Tuncel, olayla ilgili olarak, “Aramızda herhangi bir kişisel husumet yada anlaşmazlık yok. Aslında kendileriyle bir ilişkimiz de yok. Ancak bir süredir, durduk yerde mesele çıkartır ve gerçekliği olmayan suçlamalarla bizi rahatsız eder olmuşlardı. Rahatsızlıklarının esasen kimliğimizle ilgili olduğunu tahmin ediyorduk, bu saldırıyla birlikte her şey açığa döküldü” dedi.

Tuncel, hoşgörüsüzlüğün sonunda fiziksel şiddete kadar varmış olmasına dikkat çekti:

“Aslında biz bu semtin en eski sakinlerindeniz. Beylikdüzü’nün son yıllarda geçirdiği demografik değişikliklerle ilçede oluşan yeni havayla birlikte semtin eski sakinleri Alevi ve Kürtlere yönelik bir önyargılar da cesaretle dışa vurulmaya başladı ve sonunda aynı apartman içindeki komşulara yönelik saldırganlık halini aldı.”

"KANITLARA DAYALI İFADE EDECEĞİZ"

Tuncel, polis merkezinde kaydedilen tutanaklarda özellikle şiddet ve şiddet ve nefret söylemine dönük beyanların yeterince yer bulmadığını ifade etti ve “Savcılık aşamasında şikayetlerimizi ve olayın seyrini daha ayrıntılı ve kanıtlara dayalı olarak ifade edeceğiz" dedi.

KOMŞULAR, TANIKLIK EDECEK

Ruken Tuncel, komşuların gösterdiği dayanışmanın içlerini ferahlattığını söyledi. “Gece yarısından sonra, sabah 02:00-03:00 dolayında apartmandaki komşularımızın kapılarını çalan polisin ‘Tanıklık edecek misiniz’ sorusuna bütün daireler olumlu yanıt vermişler. Yalnız olmadığımızı ve kimsenin sinmediğini görmek çok yüreklendirici. En büyük güvencemiz bu dayanışma” diye konuştu.