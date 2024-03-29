Bibi’den geri adım

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İsrail, yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken Refah’a yönelik olası kara saldırısını görüşmek için ABD’ye heyet gönderme kararı aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini yeniden planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. ABD'nin ilk kez tasarıyı veto etmemesi nedeniyle Netanyahu, Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.

İsrail’in yardım girişlerini engelleyerek insani felakete sürüklediği Gazze’de ise açlık krizi devam ediyor. Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 490’a yükselirken bir çocuk daha açlıktan yaşamını yitirdi. Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu Filistinlilere, yemek dağıttı. Gıda krizinin yaşandığı kentte sığınmacılar, dağıtılan yemeklerden alabilmek için yoğunluk oluşturdu. Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya'nın katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları nedeniyle hızla kıtlığa sürüklendiği bildirilen Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.