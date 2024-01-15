Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Cami imamı taburcu oldu

Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışında konuşan Usta, "İnşallah iyileştiğimde de kısa zamanda camide göreve başlayacağım." dedi.

İstanbul'da Fatih Camisi'nde 8 Ocak Pazartesi günü bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, bugün taburcu edildi.

Saldırıda, cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem bıçaklanmıştı.

Hastane çıkışında konuşan Usta, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum" ifadelerini kullandı.

Usta, "Şimdi, inşallah eve geçeceğiz. Biraz istirahate geçeceğim. Tabi tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi… İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum" dedi.

Usta, bu cümleye cemaatten cevap verenler olduğunu ancak kendisinin hiç muhatap olmadığını belirterek, “‘Hoca onu uyardı’ diyorlar, öyle bir şey yok. Diyaloğum olmadı, sadece döndüm baktım. Güvenlik görevlileri gereğini yapmış, dışarı çıkarmış” dedi.

Namazdan sonra imam odasında dersi olduğunu dile getiren Usta, şöyle devam etti:

“Ders yaptık, abdest tazeledim. Yatsı da yakındı, üç öğrenciyle ders yapıyorduk. Biri dışarıda, ikisi içerideydi. Bir anda içeriye daldı bu adam. Direkt üzerime yürüdü. İçeriye girince ayağa kalktım, ‘Bir şey diyeceğim hoca.’ dedi. O arada bıçağı geçirdi. Ben göğsümde ağrı hissettim, yumruk zannettim. Koltuğa düştüm. Öğrencim ayağa kalktı. Boynumdan, göğsümden ve sırtımdan, üç yerden yara aldım. Ciddi bir yaraydı. ‘Yarım santim daha girse götürürdü’ diyorlar. Büyük bir şey atlattık. Caminin güvenlik görevlileri geldiler, yakaladılar. Görüntülerde var zaten. Çok kan kaybettim. Ambulansı bekledik. Allah bizi korudu.”