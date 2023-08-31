Biden'dan ABD'ye sığınan Afganlar için Kongre'ye çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı olarak yaptığı açıklama ile Kongre'ye ABD'ye sığınan Afganlar için oturma izni konusunda adım atma çağrısında bulundu. Biden çağrısında "Afgan dostlarımız ve komşularımıza oturum izni yolunu açmak adına Kongreyi Afgan Uyum Yasasını geçirmeye davet ediyorum" dedi.

Dünya 31.08.2023 10:45 Giriş: 31.08.2023 10:45

Güncelleme: 31.08.2023 10:51 Kaynak: AA

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