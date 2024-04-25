Biden imzaladı: ABD’den İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a 95 milyar dolar destek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nda yapılan oylamalarla kabul edilen, İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a 95 milyar dolar desteği öngören güvenlik tasarısını imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden; İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a destek öngören tasarıyı imzaladı.

Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nda yapılan oylamalarla kabul edilmişti.

Biden, tasarıyı imzaladığını ifade ettiği mesajında, “Bu kritik dönüm noktasında tarihin çağrısına cevap verdik. Ulusal güvenlik paketimizi imzalayarak dünyaya Amerika'nın kararlı bir şekilde demokrasi ve özgürlükten yana, zorbalık ve baskıya karşı olduğunu gösterdik” dedi.

ABD medyasında dün yer alan haberlerde, 95 milyar dolarlık paketin 61 milyar dolarının Ukrayna, 26 milyar dolarının İsrail, 8 milyar dolarının ise Hint-Pasifik bölgesi için ayrıldığı ifade edilmişti.