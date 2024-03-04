Biden'ın danışmanı Hochstein Beyrut'ta: İsrail ve Gazze arasında olası ateşkes Lübnan'ı kapsar mı?

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasında arabulucuk anlaşmasını görüşmek amacıyla Beyrut'a gitti. Konuya ilişkin açıklama yapan Hochstein, Gazze'de yapılacak ateşkesin Lübnan'a uzayacağı anlamına gelmediğini ifade ederek "Tüm tarafların güvenliğinin garanti altına alınması için Mavi Hat'ta değişiklik şarttır" dedi.

İsrail ile Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Gazze'de olası bir ateşkesin Lübnan'ı da direkt kapsayacağı anlamına gelmediğini, geçici bir ateşkesin de yeterli olmadığını belirtti.

Hochstein, İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında sınır üzerinde 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmaların durdurulması için 2'nci defa arabulucu olarak Beyrut'a geldi.

"ABD, DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE SONLANDIRMADA KARARLI"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyen Hochstein, "İsrail ve Lübnan arasında sınır üzerinde yaşanan çatışmaları durdurmaya yönelik diplomatik çözümde ilerlemeyi sağlamak için buradayım. ABD, bölgede meydana gelen güvenlik gelişmelerinin diplomatik yöntemlerle sonlandırılmasında kararlı" ifadelerini kullandı.

Hochstein, iki ülke arasında olası bir ateşkesin sağlanması halinde İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki sivillerin güvenli bir şekilde evine dönebileceğini söyledi.

"KONTROLLÜ SAVAŞ DİYE BİR ŞEY YOK"

Sınır üzerinde özellikle son haftalarda şiddetlenerek artan gerginlik ve ihlallerin kimsenin çıkarına olmadığını belirten Hochstein, "Kontrollü savaş diye bir şey yoktur. Gerginliğin yükselmesi Lübnanlı ve İsraillilerin evlerine dönmesine yardım etmeyecektir. Gerginlik bu krizi çözmeyecektir. Çatışmalar, Lübnan'ın içinden geçtiği bu kritik tarihi süreçte, ülkenin yeniden inşası ve ilerlemesine yardımcı olmayacaktır" dedi.

Hochstein, "Geçici ateşkes de yeterli değildir ve sınırlı gerginlik de kontrol altında tutulamaz. Tüm tarafların güvenliğinin garanti altına alınması için Mavi Hat'ta değişiklik şarttır" diye konuştu.

"ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAR MI" SORUSU

Gazetecilerin "Gazze'de olası bir ateşkesin Lübnan'ı da direkt kapsayacağı yönünde arabulucu olarak garanti veriyor musunuz" sorusunu Hochstein, şöyle yanıtladı:

"ABD ve bölgedeki diğer ülkeler, Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için büyük bir çaba sarf ediyor. Masada bir anlaşma var ve tarafların kabul etmesini umuyoruz. Gazze'de ateşkesin olması otomatik olarak (Lübnan'a da) uzanacağı anlamına gelmiyor. Bundan dolayı Lübnan'da nasıl bir anlaşmayı hazırlayabiliriz diye buradayız."