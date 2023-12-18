Biden'ın koruma aracına konvoy dışından bir otomobil çarptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Joe Biden'ın koruma aracına, konvoy dışından otomobil çarptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi.

ABD Başkanı'nın gazetecilere açıklamalarda bulunduğu esnada konvoy dışından bir otomobil Biden'ı korumakla görevli Gizli Servis'e ait araçlardan birine çarptı.

Olayda kısa süreli panik yaşanırken, Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Gizli Servis, olayın kaza olduğunu açıkladı.