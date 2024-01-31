Biden, "İran" kararını verdi

Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırıya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Biden, saldırıya nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi. Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan Biden, "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok" dedi.

Amerikan üssüne yapılan saldırıdan, "silahları temin ettiği için" dolaylı olarak İran'ı sorumlu tutan ABD Başkanı Joe Biden, "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz" dedi.

ABD Başkanı Biden, Florida'da katılacağı seçim çalışmaları için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi.

Saldırının sorumlusu olarak İran'ı görüp görmedikleri sorusunu, "Bu saldırıyı yapan kişilere silahları sağlamaları bağlamında onları (İran'ı) sorumlu tutuyorum" şeklinde yanıtlayan Biden, saldırının İran'la doğrudan bağlantısının ortaya çıkması durumunda İran'ı doğrudan sorumlu tutup tutmayacağı sorusuna ise "Bunu tartışacağız" ifadesiyle karşılık verdi.

ORTADOĞU'DA DAHA GENİŞ BİR SAVAŞA İHTİYACIMIZ YOK

Biden, sözlerine, "Ortadoğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz" diye devam etti.

ABD Başkanı Biden, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne hafta sonu düzenlenen saldırıyla ilgili son iki günde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni üç kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti

İRAN: HERHANGİ BİR SALDIRIYA "KARARLI" ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ

Öte yandan İran, "topraklarını, çıkarlarını veya vatandaşlarını hedef alacak her türlü saldırıya kararlı bir yanıtla karşılık vereceğini" duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD'nin son 2 günde aracılar yoluyla İran'a çeşitli mesajlar gönderdiğine dair haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu tür mesaj alışverişi yapılmadı. Buna karşılık, herhangi bir tarafın İran topraklarına veya İran sınırları dışındaki çıkarlarına veya vatandaşlarına saldırması durumunda kararlı ve güçlü bir yanıtla karşılaşması İran'ın temel politikasıdır" ifadelerine yer verildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a bağlı Iraklı grupların Ürdün-Suriye sınırında ABD askerlerini öldüren insansız hava aracı saldırısına yanıt vereceklerini bildirmesinin ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Beyaz Saray, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne saldırıda İran'ın parmağı olduğunu ancak söz konusu saldırıda kullanılan insansız hava aracının (İHA) doğrudan İran tarafından verilip verilmediğini araştırıyor.