Biden: Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna'ya teslim edilecek

Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşen Joe Biden, gelecek hafta ilk ABD Abrams tanklarının Ukrayna'ya teslim edileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta ilk ABD Abrams tanklarının Ukrayna'ya teslim edileceğini duyurdu.

Biden ve eşi Jill Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile eşi Olena Zelenska'yı Beyaz Saray'da ağırladı. Liderler, ikili ve heyetler arası görüşmeleri sonrası kameraların karşısına geçti.

Biden, müttefikler ve ortaklarıyla birlikte ABD'nin, Ukrayna'ya topraklarını geri alması için askeri desteğin yanı sıra insani yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Biden, barışa Rusya'nın engel olduğunu öne sürdü ve Rusya'nın, İran ve Kuzey Kore'den daha fazla silah almanın peşinde olduğunu savundu.

ABD'nin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımını duyuran Biden, paketin daha fazla mühimmat ve ekipman içerdiğini bildirdi. Biden, "Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna'ya teslim edilecek" dedi.

Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini de güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Biden, bu kapsamda ilave ekipman sağlayacaklarından bahsetti.

Zelenskiy de ABD'ye yardımlarından dolayı teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesi, kış döneminde hava savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve tahıl ihracatı gibi konularda belirli adımlar üzerinde anlaştıklarını bildiren Zelenskiy, barış formülü üzerinde de çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.