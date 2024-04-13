Biden tatilini yarıda bıraktı: Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın programını yarıda keserek Washington’a döneceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente dönecek.

Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor" ifadelerine yer verildi.

Biden, önceki günkü açıklamasında olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti.