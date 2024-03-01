Biden ve Trump aynı gün Meksika sınırını ziyaret etti

Sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler konusunun en önemli iç politika başlığı olduğu ABD'de Başkan Joe Biden ile önceki Başkan Donald Trump, aynı gün Texas'a ziyarette bulundu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Joe Biden ile Donald Trump, aynı gün ABD-Meksika sınırına giderek seçmene sınır güvenliği konusunda mesajlar verdi.

ABD Başkanı Biden, sınır güvenliğiyle ilgili son durumu yerinde incelemek üzere Texas'ın Brownswille bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Burada sınır muhafız yetkililerinden düzensiz göçmenlerin geçişi ve sınırla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında bilgiler alan Biden, ABD-Meksika sınırını daha güvenli hale getireceklerini belirtti.

Düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı Rio Grande Nehri'nin kenarında incelemelerde bulunan Biden, "Amerikan halkının burada neyi tamamlamaya çalıştığımızı bilmesini istiyorum. (Sınır güvenliği konusunda) Bunu yapmamayı tolere edemeyiz." dedi.

Öte yandan sınırın bir başka noktasında Texas Valisi Greg Abbott ile bir araya gelen ve sıfır noktasında incelemelerde bulunan Trump, düzensiz göçmenlerin ABD'ye çok rahat girebildiğini savunarak, "Bu Joe Biden'ın neden olduğu bir işgal." yorumunu yaptı.

Texas'ın Eagle Pass kentindeki temasları sırasında sık sık "başkan olması halinde sınırları güvenli hale getireceğini" ifade eden Trump, Biden yönetiminin politikalarını eleştirdi. Texas Valisi Abbott'ın sınıra yerleştirdiği dikenli tellerin olduğu bölgeye de giden Trump, "Bu savaş gibi bir şey." dedi.

Cumhuriyetçi kampanya ekibince yapılan açıklamada da Biden'ın ziyaretinin, daha önceden duyurulan Trump'ın ziyaretiyle aynı güne denk getirilmesinin "samimiyetsiz girişim" olduğu belirtilmişti.

Biden ve Trump'ın, Texas'ta aynı güne denk gelen ziyaretlerinin, 2024 başkanlık seçimlerine giden süreçte, "Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında sınır güvenliği üzerinden oy toplama yarışının kızışacağı" şeklinde yorumlanıyor.