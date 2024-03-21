Biden’ın yüzüne karşı katliamı eleştirmişti: İrlanda Başbakanı istifa ediyor

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İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı Batı’da en güçlü karşı duruş sergileyen liderlerden İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, başbakanlıktan istifa edeceğini ve iktidardaki Fine Gael partisinin başkanlığından ayrıldığını açıkladı.

Fine Gael partisinin yeni lideri belirlendiği gibi başbakanlığı bırakacağını belirten Varadkar, "Bunun beklenmedik olduğunu ve birçok kişide hayal kırıklığı yarattığını biliyorum" dedi. Varadkar, istifasının “Hem kişisel hem de siyasi sebepleri olduğunu” söyledi.

Ülkedeki üç partili koalisyon hükümetinin başbakanı olan Varadkar'ın görevden ayrılması genel seçimin yapılmasına yol açmayacak. Varadkar'ın yerine Fine Gael partisinin yeni lideri göreve gelebilecek. Varadkar, halkının çoğunluğu Katolik olan İrlanda'nın 2017 yılında ilk eşcinsel başbakanı olmuştu. Ayrıca ülkenin en genç başbakanı olan Varadkar, 2022'de tekrar başbakan seçilmişti.

BEYAZ SARAY’DA GAZZE ÇAĞRISI

Varadkar, önceki gün Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verilen davette ABD Başkanı Joe Biden'ın yanında, "Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz" diyerek Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzettiği bir konuşma yapmıştı. Başbakan Varadkar, "İrlanda halkı, Gazze'de gözlerimizin önünde bekleyen felaketten derin kaygı duyuyor. Seyahat ettiğimde dünya liderleri bana sık sık İrlandalıların Filistin halkına karşı neden bu kadar empati kurduğunu soruyor. Cevabı çok basit. Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz. Mülksüzleştirmenin, yerinden edilmenin, ulusal kimlik sorunlarının reddedilmesinin, zorunlu göçün, ayrımcılığın ve şimdi de açlığın öyküsü" demişti. İrlanda'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Varadkar, Biden’a “demokrasinin gereklerini yerine getirme” çağrısı yapmıştı.