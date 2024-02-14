Bilal Erdoğan da ‘baba’ kontenjanından Mısır’da

Recep Tayyip Erdoğan, Sisi’yle görüşmek için gittiği Mısır’a oğlu Bilal Erdoğan’ı da götürdü. Bilal Erdoğan’ın heyeti geriden takip etmesi dikkat çekti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce hakkında "darbeci" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'a gitti.

Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti. Ancak kafilede dikkat çeken bir isim daha yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da bu gezide yer aldı. Erdoğan ve Sisi ile beraberindeki yetkililer kırmızı da yürürken Bilal Erdoğan, geride ve bu alanın dışında yürüdüğü görüldü.

Anadolu Ajansı’nın bu görüşmeye ilişkin geçtiği son görüntülerde Bilal Erdoğan’ın yer almamasıysa dikkat çekti.