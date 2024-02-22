Bilal Erdoğan, gençlere 'iç dünyasını' anlattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, gençlere 'tavsiye' verirken, "Nice insanlar var ki maddi olarak en rahat imkanlar içerisinde yaşıyorlar ama iç dünyaları dışarıdan göründüğü gibi olmayabiliyor" dedi.

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Pamukkale Üniversitesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'na katılarak öğrencilerle konuştu.

Kendi eğitim hayatından bahseden Erdoğan, "birikimleri ve tecrübesini insanlara faydalı olabilmek için kanalize etmek zorunluluğunda olduğunu", aileden böyle bir kültürün içinde büyüdüğünü söyledi.

"NİCE İNSANLAR VAR Kİ..."

Babası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "büyük bir dava peşinde, ülkeye hizmet etmek için mücadele ettiğini" iddia eden Bilal Erdoğan, şunları söyedi:

"Bu da bizim için bir ödev gibi oldu. Biz de hayatımızı sadece kendimiz için yaşarsak bu doğru olmaz. Gençlerle bir araya geldiğimizde vermeye çalıştığımız mesaj da bu. Elbette gençlikte gelecek kaygısı olur. Kariyer günlerinde olma sebeplerimizden biri bu. Gayet doğal. Tecrübeyle şunu göreceksiniz; nice insanlar var ki maddi olarak en rahat imkanlar içerisinde yaşıyorlar ama iç dünyaları dışarıdan göründüğü gibi olmayabiliyor. O iç huzuru, kendinizle barışık olmanızı sağlayan şey ne kadar büyük bir evde yaşadığınız değil. Kendinize saygıyı edinmenizi sağlayan şey, topluma bir katkınızın olması, kendinizden başka insanlara hiçbir beklenti olmadan bir şeyler yapmanız."