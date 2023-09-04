Bilal Erdoğan, İYİ Partili Turhan Çömez’in elini sıkmadı

Balıkesir'deki yağlı güreşleri izlemeye giden Bilal Erdoğan ve İYİ Partili Turhan Çömez tribünlerde karşılaştı. Erdoğan babasının eski doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ile tokalaşmadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir'de düzenlenen 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde karşılaştı.

Alanda bulunan CHP'li ve İYİ Partili isimlerle tokalaşırken, babasının eski doktoru olan Turhan Çömez'in elini sıkmadı.Eli havada kala Çömez bir süre bekledikten sonra tepki olarak birkaç kez elini Bilal Erdoğan'ın yüzünün önünde salladı.

Çömez daha sonra Hulusi Akar ile el sıkıştı.

Etkinlikte, AKP milletvekilleri Hulusi Akar ile Vahit Kirişçi, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan de yer aldı.