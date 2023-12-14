Bilal Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı davaları kaybetti

Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan ve TÜRGEV, Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı iki davayı kaybetti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve TÜRGEV, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 100’er bin liralık davaları kaybetti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, davaları kazandıklarını X’ten şöyle duyurdu: “7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘yolsuzluk ve usulsüzlük’ eleştirileri nedeniyle Bilal Erdoğan ve TÜRGEV tarafından ayrı ayrı 100.000'er TL istemli olarak açılan davalarda bugün kararlar çıktı. Her iki davayı da kazandık. Davalar reddedildi.”