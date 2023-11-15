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Bilal’in vakfı adliyede sergi düzenliyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı, adliyede sergi düzenliyor.

Güncel
  • 15.11.2023 16:53
  • Giriş: 15.11.2023 16:53
  • Güncelleme: 15.11.2023 17:03
Kaynak: Haber Merkezi
Bilal’in vakfı adliyede sergi düzenliyor

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı, İstanbul Anadolu Adalet Adliyesi Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda sergi düzenlediğini duyurdu. 

Vakfın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Sanatın, kültürün ve sporun her yerde işlenebilirliğini vurgulamak amacıyla düzenlediğimiz Geleneksel Türk Okçuluğu Sergi ve Atölyesi, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda başladı. 24 Kasım'a kadar devam edecek olan sergimizde misafirlerimiz Okçuluğu deneyimleme imkanı da bulacak” ifadeleri yer aldı.

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