Bildiriyi sınavda sormuştu: İhraç edilen Profesör görevine döndü

Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin bildirisine imza atmamasına rağmen bir sınav sorusunda konuya yer verdiği için görevinden KHK ile ihraç edilen Ankara SBF akademisyenlerinden Prof. Dr. Gökçen Alpkaya, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.

Eğitim 10.01.2024 10:41 Giriş: 10.01.2024 10:41

Güncelleme: 10.01.2024 10:43 Kaynak: Haber Merkezi

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Prof. Dr. Gökçen Alpkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki (SBF) görevine geri döndü. Alpkaya, 2016’da kamuoyuyla paylaşılan Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin bildirisine imza atmamasına karşın, bildiriyi sınav sorusunun konusu yaptığı gerekçesiyle 7 Şubat 2017 tarihinde görevinden ihraç edilmişti. OHAL Komisyonu, Alpkaya’nın göreve dönüş için yaptığı başvuruyu 5,5 yıl beklettikten sonra Eylül 2022’de reddetmişti. Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Prof. Dr. Alpkaya’nın mahkeme kararıyla görevine iade edildiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Barış Bildirisi'ni sınav sorusunun konusu yaptığı için Ankara Üniversitesi SBF'deki görevinden hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Hocamız Gökçen Alpkaya mahkeme kararı ile göreve iade edildi” ifadelerine yer verildi.