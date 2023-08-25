Bile bile hasta ediliyoruz

Depremlerin ardından hasarlı binaların yıkımları sırasında yeterli önlemler alınmıyor. Bölge halkı ve yaşam savunucuları "Sağlığımız tehlike altında" diyor.

Sibel BAHÇETEPE

Maraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında halk sağlığı görmezden geliniyor. Malatya merkezde Bostancı semtindeki konteyner kentlerin hemen yanı başında ağır hasarlı binaların dinamikle yıkılması, kentin toz bulutu içinde kalması, asbest ve kanser riskini de beraberinde getiriyor. Ayrıca, yıkımlar için yeterli önlemlerin alınmadığını belirten bölge halkı ve yaşam savunucuları "Binlerce insanın sağlığı tehlike altında,bile bile hasta ediliyoruz" diye tepki gösterdi.

Malatya Çevre Koruma Platformu (Mal-Çep) Eş Sözcüsü ve Pütürge Doğa Koruma Derneği yöneticisi avukat Ramazan Derin, BirGün'e yaptığı açıklamada hasarlı binaların yıkım çalışmalarının halk sağlığını tehdit edici boyutta olduğuna dikkat çekerek "Depremin üzerinden 6 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen hasar tespit çalışmaları tamamlanamadığı gibi yıkım çalışmaları ise yüzde 40'larda. Yıkım çalışmalarının halk sağlığını tehdit edici boyutlarda olduğu gerçeğini gerek mahali, gerekse idari kurumlara defaeten bildirmemize rağmen şu ana kadar herhangi somut bir çözüm bulunamadı" dedi.

ASBEST TEHLİKESİ

Malatya Valiliği ve AKP'li Büyukşehir Belediyesi'ne yaptığı bireysel başvuruya bir yanıt alamadığını anlatan Derin, şöyle devam etti: "Asbest ve diğer kimyasalların insan sağlığına ve diğer ekolojik yaşama verdiği zararın korkunç boyutları yapılan bilimsel çalışmalarla somut olarak tespit edilmiştir. Sırf müteahitlerin zararını en aza indirmek için Malatya merkezde patlayıcılarla yıkım yapılmaktadır. Bu tamamen aymazlıktır, işgüzarlıktır, utanmazlıktır. Tüm demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri, ekoloji örgütlerini ses vermeye çağırıyoruz."

Malatya Mamurek Dayanışma Platformu Sözcüsü Nazife Onay ise halkın kaderiyle başbaşa bırakıldığını belirterek "6 aydan fazladır içme suyu köylerden taşınıyor. Bir halk sahipsizse çevrilebiliyor. Şehrimizi yıkıp köylerimize moloz döküyorlar. Böyle bir şey tarihte görülmemiştir. Şirketler üç kuruş daha fazla kâr etsin diye binlerce insanın sağlığıyla oynuyorlar. Binaları patlatarak yıkıyorlar. Halk bunları unutmayacak" diye konuştu.

ÖZENSİZ YANIT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın, asbest tehlikesine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Pala, "Bakanlığa ilettiğim bölgedeki asbest tehlikesinin başta akciğer, gırtlak ve yumurtalık kanseri olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabileceği konusundaki sorularımın cevaplarının eksik ve özensiz oluşu, aslında iktidarın halk sağlığına bakış açısının yansımasıdır" dedi.