Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa etti.

Bilecik Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen Semih Şahin görevinden istifa etti.

Görevden alındıktan sonra CHP'den ihraç edilen Şahin, istifa dilekçesini Bilecik Valiliği'ne teslim etti.

Şahin'in görevden 2022'nin Şubat ayında uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanlığı görevini Nisan 2022'den bu yana vekaleten CHP'li Melek Mızrak Subaşı yürütüyordu.

Şahin'in istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisi'nde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak.