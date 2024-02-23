Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bilecik'te iş cinayeti: İnşaatta üzerine kalas düşen işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine kalas düşen 22 yaşında işçi Turgay Arık hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 23.02.2024 10:09
  • Giriş: 23.02.2024 10:09
  • Güncelleme: 23.02.2024 10:11
Kaynak: AA
Bilecik'te iş cinayeti: İnşaatta üzerine kalas düşen işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine kalas düşen işçi yaşamını yitirdi.

Bilecik-Adapazarı karayolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden 8 katlı inşatta çalışan Turgay Arık (22) adlı işçi, üst katlardan üzerine kalas devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın öldüğünü belirledi.

Arık'ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

BirGün'e Abone Ol