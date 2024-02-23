Bilecik'te iş cinayeti: İnşaatta üzerine kalas düşen işçi hayatını kaybetti
Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine kalas düşen 22 yaşında işçi Turgay Arık hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine kalas düşen işçi yaşamını yitirdi.
Bilecik-Adapazarı karayolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden 8 katlı inşatta çalışan Turgay Arık (22) adlı işçi, üst katlardan üzerine kalas devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın öldüğünü belirledi.
Arık'ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.