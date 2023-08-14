Bilecik'te ormanlık alanda elleri bağlanmış erkek cansız bedeni bulundu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekipler, ormanlık alanda elleri bağlanmış vaziyette erkek cansız bedeni tespit etti. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda erkek cansız bedeni bulundu.
İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkisinde sabah saatlerinde ormanlık alanda kesim işi yapan orman işçileri, yerde yatan birini görerek durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, elleri bağlanmış vaziyette erkek cansız bedeni olduğunu tespit etti.
Kimliği henüz belirlenemeyen cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.