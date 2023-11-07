Bilecik'te üniversite öğrencilerinden ulaşım eylemi

Bilecik'te bulunan Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, sağlık ulaşım koşullarına karşı yürüyüş yaptı. Öğrenciler, belediye yönetimine öğrencilerin ulaşım probleminin çözülmesi yönünde çağrı yaptı

Bilecik'te üniversite öğrencileri kentteki yetersiz ve sağlıksız ulaşım koşullarına karşı yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri kentte bulunan Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Ek minibüs ve otobüs isteğinde bulunan öğrenciler bir de basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını üniversite öğrencisi Sümeyye Güven okudu.

Öğrenciler, basın açıklamasının ardından Bilecik belediye binası önünde oturma eylemi yaparak belediye yönetimini adım atmaya çağırdı.