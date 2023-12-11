Bilecik Valiliği, kamu mesai saatlerini değiştirdi
Bilecik Valiliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesine göre kamu mesai saatlerini düzenledi. Buna göre mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.-17.30 olarak yeniden düzenlendi.
Bilecik Valiliği, kamu çalışanlarının mesai saatlerini değiştirdi.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100'üncü maddesine atıf yapılan kararda, mesai saatlerinin sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.00-17.30 olarak düzenlendiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"18 Aralık Pazartesi gününden geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100 üncü maddesine göre İlimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.-17.30 olarak düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır."
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.📢 pic.twitter.com/Zgbis8Nxf7— BİLECİK VALİLİĞİ (@bilecikvaliligi) December 11, 2023