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Bilecik Valiliği, kamu mesai saatlerini değiştirdi

Bilecik Valiliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesine göre kamu mesai saatlerini düzenledi. Buna göre mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.-17.30 olarak yeniden düzenlendi.

Güncel
  • 11.12.2023 17:33
  • Giriş: 11.12.2023 17:33
  • Güncelleme: 11.12.2023 17:50
Kaynak: İHA
Bilecik Valiliği, kamu mesai saatlerini değiştirdi
Fotoğraf: AA

Bilecik Valiliği, kamu çalışanlarının mesai saatlerini değiştirdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100'üncü maddesine atıf yapılan kararda, mesai saatlerinin sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.00-17.30 olarak düzenlendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"18 Aralık Pazartesi gününden geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100 üncü maddesine göre İlimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.-17.30 olarak düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır."

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