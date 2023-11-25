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Bilecik’te yaşanan köpek katliamında 4 tutuklama

Bilecik’teki köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Güncel
  • 25.11.2023 16:21
  • Giriş: 25.11.2023 16:21
  • Güncelleme: 25.11.2023 16:25
Kaynak: İHA
Bilecik’te yaşanan köpek katliamında 4 tutuklama

Bilecik'te 14 köpeğin ölü, bir köpeğin de yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Dün, Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2’si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmı, 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkta ifade eden 5 kişiden stajyer olarak olayın yaşandığı gün işe başlayan H.S. serbest kaldı. N.A., M.M.K., A.O.D. ve S.İ. ise tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi. Şahıslar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi uyarınca tutuklanıp M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Bilecikte 14 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltı alındı
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