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Bilecik’teki orman yangını büyüdü, 26 hektar alan kül oldu

Bilecik’te bugün öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alınamazken, rüzgarın etsiyle yanan alanın 26 hektar olduğu bildirildi.

Güncel
  • 07.08.2023 00:31
  • Giriş: 07.08.2023 00:31
  • Güncelleme: 07.08.2023 00:33
Kaynak: iHA
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Bilecik’teki orman yangını büyüdü, 26 hektar alan kül oldu
FOTOĞRAF: İHA

Bilecik’te bugün öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alınamazken, rüzgarın etsiyle yanan alanın 26 hektar olduğu bildirildi.
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bağlı Yukarı Çaylı Köyü ile Bolu’nun Göynük ilçesi sınırında bugün öğleden sonra başlayan orman yangını halen kontrol altına alınamadı.

Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, Bolu ve Adapazarı’ndan da takviye ekipler geldi. Bir ara kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etsiyle yeniden büyürken, Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Rümeysa Sena Kurt, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Kızılkaya ardından helikopter ile alanı havadan inceleyerek, “Bölgemizde çıkan orman yangınında 8 helikopter, 4 uçak, 50 arazöz, 10 iş makinesi, 300 personel görev alıyor. Yangın şu an 26 hektar bir alanda etkili olurken, havadan ve karadan müdahale devam etmektedir. Rabbim, Yukarı Çaylı Köyü’müzde yaşanan ve şu ana kadar 26 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla orman kahramanlarımızın üstün gayreti sayesinde mücadelemiz devam etmektedir” dedi.

Hatayda yangına sebebiyet veren 4 kişi yakalandı
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