'Biletinal Artı' seyirci ile buluştu

Online biletleme platformu Biletinial, YouTube kanalı 'Biletinal Artı’yı seyirci ile buluşturdu.

Biletinial, tiyatro ve sinema alanındaki özgün içerikleri paylaşmak üzere YouTube kanalı Biletinial Artı'yı hayata geçirdi.

Biletinial Artı, tiyatro ve sinema sanatçılarının konuk olarak katıldığı programlarla hem güncel hem zamansız sanat sohbetleri gerçekleştirecek.

Tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar tarafından ayda iki kez düzenlenen #bibuluşma sohbetleri, sezonun oyunlarının ekiplerini, seyirciyle sahnede oyundan hemen sonra buluşturuyor.

Sinema eleştirmeni Onur Kırşavoğlu; Biletinial sinemalarını, sinemaya gönül veren herkes için festival tadında bir kompleks mekâna dönüştürmek için özgün projeler yürütüyor.

Bahar Çuhadar ile Onur Kırşavoğlu tarafından gerçekleştirilen tiyatro ve sinema odaklı #bibuluşma, #bisöyleşi, #biseçki, #biyönetmen, #bioyuncu, #bigösterim başlıklı programlar her hafta Biletinial Artı’da yer alıyor.