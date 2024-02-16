Bilgisayar fiyatlarında büyük artış bekleniyor

Türkiye’de bilgisayar pazarında geçen yıl sağlanan yüksek büyümenin ardından bu yıl seçim sonrası gelmesi beklenen ilave mali sıkılaştırma tedbirleri nedeniyle yüzde 10 civarı bir daralma bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, "Bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yüzde 25 civarı fiyat artışı bekleniyor" dedi.

Amerikan bilgisayar, yazıcı ve baskı sistemleriyle donanım üreticisi HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar sektöre dair değerlendirmelerde bulundu.

Gündem Teknoloji programına katılan Urçar, “Dünyada kişisel bilgisayar pazarı yüzde 14 küçülürken Türkiye’de sektör büyüdü. Tüketici bilgisayar pazarı yüzde 36, kurumsal bilgisayarlarda pazarın büyümesi yüzde 16 oldu. Globalde bilgisayar pazarı 225 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de 2.5 milyar dolarlık kişisel bilgisayar pazarı var ve adet olarak 3 milyon adede ulaştı“ bilgisini verdi.

Tüketici elektroniğinde fiyat eğilimine dair konuşan Serdar Urçar, “Yapay zeka mega bir trend. Tüm endüstriye yön veren etken üretken yapay zekayı konuşuyoruz. Üretken yapay zekanın kişisel bilgisayarlarda ciddi büyüme sağlamasını bekliyoruz. Türkiye’de geçen yıl sağlanan büyümenin üstüne bu yıl seçim sonrası ilave mali sıkılaştırma tedbirleri nedeniyle pazarda yüzde 5 ile yüzde 10 arası bir daralma bekleniyor. Yazıcı tarafında fiyatların daha sabit kalmasını bekleniyoruz.” dedi.

Serdar Urçar “Bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yüzde 25 civarı fiyat artışı bekleniyor. Yapay zeka misyonumuz var. Yazıcı tarafında ise fiyatlarda yüksek artış beklemiyoruz. Fiyatlar sabit kalacaktır.” açıklamasını yaptı.