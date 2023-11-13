Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın dördüncüsü İstanbul’da düzenleniyor

HABER MERKEZİ

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası tarafından geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın dördüncüsü “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken Toplum ve Bilişim” teması ile 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü’nde gerçekleştirilecek kurultayda bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri vb. alanlardan mezun mühendisler ve halen bu bölümlerde eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, bilim insanları, sektör temsilcileri bir araya gelerek alana ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tartışacak, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Bilgisayar Mühendisleri OdasıBaşkanı Başkanı Cem Nuri Aldaş, bilgisayar mühendisliğini ve bilgisayar mühendislerini kamuoyu gündemine taşıyan kurultayın, bu yönüyle alanında tek etkinlik olma özelliğini sürdürmekte olduğunu ifade etti.

Cem Nuri Aldaş, kurultayda Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın ve alanın diğer paydaşlarının önümüzdeki döneme ilişkin öncelikli hedef ve stratejilerine yön verilmesinin amaçlandığını belirtti. Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğunu vurgulayan Aldaş, Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’na Bilgisayar Mühendislerinin yanı sıra konuya ilgi duyan tüm yurttaşları da beklediklerini ekledi.

YAPAY ZEKA DA TARTIŞILACAK

Kurultayın Düzenleme Kurulu Başkanı İlhami Türkdoğan ise kurultayın programı hakkında bilgi verdi. İlhami Türkdoğan’dan alınan bilgiye göre, kurultayın ilk oturumu olan “Cumhuriyetin 100.yılında çalışma hayatında Kadın İstihdamı ve Bilişim Sektöründe Kadın Mühendisler” başlıklı oturumda, bilişim alanında çalışan kadınların rollerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin izleri ve kadınların bilişimi seçmelerinde ya da seçmemelerinde nelerin etkili olduğu tartışılacak.

Ardından yapay zeka teknolojilerimizin günümüzde ve gelecekteki olası etkileri uzmanlarca tartışılacak. İlk gün “Cumhuriyetin 100. Yılında Sanayi ve Bilişim” adlı oturumla sona erecek.

AFET, BİLŞİM VE İLETİŞİM OTURUMU

İkinci gün, “Afet, Bilişim ve İletişim” başlıklı oturumda afet öncesi, afet anı ve sonrasına ilişkin hazırlık, planlama, simülasyon, iletişim, risk ve bilgi yönetimi süreçleri kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin olanakları ve uygulamalar konuşulacak.

Yakın zamanda yitirdiğimiz Prof. Dr. Ziya Aktaş’a adanan sonraki oturumda bilgisayar mühendisliği eğitimi kapsamlı bir biçimde ele alınacak. Akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar açısından günümüzde nelerin değiştiğine, bugün üniversitelerin ilgili bölümlerinde oluşan yeni yapılanmaların mesleği nasıl etkilediğine dair sorulara yanıt aranacak.

Son oturumda bilgisayar mühendislerinin çalışma koşullarının değişimindeki etkenler irdelenecek, farklı çalışma deneyimlerine yer verilecek.

İlhami Türkdoğan açık oturumların dışında Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Murat Egi’nin “Bilişim ve Yurttaş Bilimi” başlıklı konuşması ve Prof.Dr. Cem Say ve Tanol Türkoğlu’nun “Geleceğin Zekâsı ve Dijital İnsan(lık)” başlıklı söyleşisinin de kurultay kapsamında yer aldığını, programın tamamına bmk.bmo.org.tr Web sitesi üzerinden erişilebileceğini belirtti.