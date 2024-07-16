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Bilgisayar Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Bilgisayar Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne girmek adaylar ise BilgisayarÖğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları 2023

Bilgisayar Öğretmenliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)452,7996052149SAY
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)431,3868470775SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)406,9831392965SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği325,55959199315SAY
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği308,26318234773SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği292,53658273757SAY
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği288,21002285601SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği287,98240286283SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği287,15298288551SAY
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)284,92092294975SAY
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği284,86386295148SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği284,78248295394SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği284,23665296992SAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği284,14403297243SAY
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği283,48620299166SAY
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