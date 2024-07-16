Bilgisayar Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları
Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları 2023
ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne girmek adaylar ise BilgisayarÖğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor. Peki, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları 2023
Bilgisayar Öğretmenliği Taban Puanları 2023
|Üniversite
|Bölüm
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Puan Türü
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
|452,79960
|52149
|SAY
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
|431,38684
|70775
|SAY
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
|406,98313
|92965
|SAY
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|325,55959
|199315
|SAY
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|308,26318
|234773
|SAY
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|292,53658
|273757
|SAY
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|288,21002
|285601
|SAY
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|287,98240
|286283
|SAY
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|287,15298
|288551
|SAY
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
|284,92092
|294975
|SAY
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|284,86386
|295148
|SAY
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|284,78248
|295394
|SAY
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|284,23665
|296992
|SAY
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|284,14403
|297243
|SAY
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|283,48620
|299166
|SAY