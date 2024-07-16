Bilgisayar Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları 2023

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