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Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2023: Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Bilgisayar Programcılığı bölümüne girmek isteyen adaylar ise Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2023: Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Bilgisayar Programcılığı bölümüne girmek adaylar ise Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2023

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıKontenjanPuan Türü
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu)420,48994828006TYT
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)389,433941356408TYT
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)374,097431694214TYT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı367,7335318547460TYT
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu)367,664391856706TYT
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)367,141371870466TYT
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)364,474381942626TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)361,820222016258TYT
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)358,736532102393TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)351,5844423231312TYT
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)350,2976923662711TYT
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)346,012592511998TYT
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)345,345422535236TYT
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)345,121672542375TYT
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)345,016332546128TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)341,6383426674112TYT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)341,3819226770260TYT
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Bilgisayar Programcılığı339,3449627532160TYT
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)339,1421227605612TYT
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)338,438212786536TYT
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)336,916982845468TYT
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)336,143962875267TYT
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı335,7428728917980TYT
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)335,144992915739TYT
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)335,054712919439TYT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)333,7708629714990TYT
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)329,5838031494512TYT
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)327,431403245508TYT
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı327,2159532548950TYT
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)326,887463270157TYT
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)326,013273310619TYT
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)325,7333933231511TYT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)325,5170333330111TYT
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı324,2550233917770TYT
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)324,044253401528TYT
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)323,718613416899TYT
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)323,404163431509TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)322,714643464189TYT
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)321,5968835178860TYT
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)319,7218536086611TYT
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)319,6036236145011TYT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)319,417243623929TYT
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı319,3282036286860TYT
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)317,946973699659TYT
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı317,8709237035460TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı317,0122137471270TYT
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)316,779373759376TYT
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)314,831963863579TYT
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)314,114843903488TYT
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)312,786573977158TYT
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)308,026634251037TYT
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı307,3544942911870TYT
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)306,6095243369910TYT
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)306,5548143402110TYT
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)306,3437643522170TYT
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı306,1628143634360TYT
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı304,8490744426960TYT
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)303,461844530396TYT
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)302,4843845934750TYT
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı302,2169646107960TYT
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu)300,647584712679TYT
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)300,430144727136TYT
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı299,5380047875850TYT
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)299,3665847991060TYT
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)297,434684930346TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)294,9088651058765TYT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı294,1871451569865TYT
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı291,6252653430680TYT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)290,93685539417120TYT
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı289,9582554689550TYT
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı289,1291255334660TYT
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı287,9987756190355TYT
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı286,6432157256865TYT
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı286,0980657687355TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)284,7301458774668TYT
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı284,6558958837060TYT
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı284,3385259093660TYT
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı283,8431759497770TYT
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)283,2732659971170TYT
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)281,8242261156959TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı281,7478161223560TYT
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)281,2841861615560TYT
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı281,0132461839175TYT
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı280,9816061866965TYT
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı280,8414261981350TYT
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)280,11872625998100TYT
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı279,9640362731255TYT
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı279,7875462881480TYT
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)279,2287563363245TYT
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)278,7945163738946TYT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı277,2048665105790TYT
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı276,5801765656150TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)275,6268666501868TYT
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)275,3359366760920TYT
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)274,9260067122960TYT
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı274,4421267551170TYT
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)274,019966793027TYT
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı273,2059268682155TYT
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı273,1494168738280TYT
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı272,3437769475540TYT
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı270,8934570834660TYT
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı270,7156270997850TYT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı270,1435771538960TYT
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı269,3246672307970TYT
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı269,2796972352760TYT
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)267,6677273908850TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı267,6560273920840TYT
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı267,6225073957980TYT
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı267,5744274006450TYT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)267,0552574515150TYT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı265,6789375885390TYT
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı265,5151576051460TYT
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı265,4557976110350TYT
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu)265,1246476441912TYT
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)263,4821678079434TYT
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı263,4445678117540TYT
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)263,2020178365542TYT
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)262,3680479208068TYT
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)261,9882179606160TYT
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)261,9144579681760TYT
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)261,7259979876860TYT
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı260,6019081063045TYT
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)260,4947981183368TYT
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı260,3672781319960TYT
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)260,0560681649465TYT
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı260,0529581653390TYT
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)259,8322381884355TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı259,7672581955940TYT
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)259,6035082136440TYT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı259,4458482306260TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)259,2748882485560TYT
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)258,4678883349934TYT
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı258,0290683820965TYT
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı257,9957383854350TYT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)257,8230984038670TYT
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı257,6850784182360TYT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)256,8015685129959TYT
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı256,6842985259860TYT
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı256,5079385457850TYT
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı256,2064485776560TYT
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)256,0145085985350TYT
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)255,934498607495TYT
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı255,8743586140140TYT
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı255,8704586145470TYT
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı255,5962986452140TYT
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)255,1963986897350TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı254,2162587976560TYT
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı254,1625288037440TYT
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı254,0667788148950TYT
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)253,6682988593645TYT
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı253,6467888618250TYT
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)253,6116988658551TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)253,5998688671050TYT
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı253,1008189231250TYT
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı252,6423289763970TYT
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)252,1308490341475TYT
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı251,5442691008340TYT
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)250,9875291649633TYT
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı250,6463592033760TYT
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)250,4815392225051TYT
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı250,0774192691560TYT
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı249,8157692982250TYT
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı249,2330093639040TYT
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı249,0580493844360TYT
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı248,9284993994860TYT
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı248,8807794049460TYT
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı248,8406394100850TYT
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı248,7089594259450TYT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)248,6611594317860TYT
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı248,5548994433340TYT
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)248,3899294624859TYT
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)248,1291494929940TYT
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)248,0429295030950TYT
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)247,9065595185950TYT
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı247,2295295969445TYT
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı247,1296796086035TYT
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı247,0541796172450TYT
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)246,4794796831440TYT
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)245,9708197416338TYT
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)245,8278797585864TYT
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)245,6785597761040TYT
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı245,6297997815445TYT
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı245,1517998391540TYT
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı243,8979199881545TYT
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)243,8094999985847TYT
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı243,43271100435370TYT
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı242,62019101396450TYT
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı242,29034101791560TYT
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)242,08464102034750TYT
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı241,77408102408960TYT
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı241,38072102879860TYT
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı241,36629102897260TYT
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı241,15110103148140TYT
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı241,11191103196060TYT
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı240,98903103336280TYT
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı240,86636103483450TYT
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)240,41552104019559TYT
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı240,23804104229660TYT
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)240,15654104326147TYT
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)240,13005104361340TYT
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı239,80971104748525TYT
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)239,76187104808740TYT
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)239,04410105673121TYT
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı239,02261105697935TYT
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı238,48778106332430TYT
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı238,04334106870540TYT
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı237,86776107080950TYT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)237,84124107114570TYT
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı237,50210107521850TYT
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)237,49897107524350TYT
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı237,43288107605845TYT
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı235,93780109427845TYT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı235,89600109481650TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)235,78787109612746TYT
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı235,38865110094340TYT
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)235,118061104232100TYT
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı235,00907110555130TYT
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı234,94160110639830TYT
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)234,88278110709837TYT
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)234,49008111193440TYT
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı234,07759111698040TYT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)234,03415111749250TYT
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı233,70018112156640TYT
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı233,51493112386645TYT
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı233,22659112750550TYT
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)232,87027113200024TYT
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı232,60237113539560TYT
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı232,48576113687035TYT
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı232,35530113848960TYT
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)232,12333114142051TYT
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)231,61731114781051TYT
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı231,56654114845950TYT
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)231,43804115007940TYT
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)231,02631115517959TYT
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı230,95394115605940TYT
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı230,07295116733250TYT
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)230,0380911678055TYT
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı230,00916116815240TYT
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı229,66299117255750TYT
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)229,27261117753342TYT
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı229,19300117857240TYT
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)228,94459118178614TYT
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı228,78485118387250TYT
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı228,68254118519440TYT
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı228,50097118751840TYT
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)228,46318118801443TYT
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı228,42866118847440TYT
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı227,67695119824250TYT
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)227,58504119943431TYT
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı227,24076120397345TYT
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)227,18914120466040TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı227,10392120576525TYT
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı226,92116120817850TYT
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)226,87294120884751TYT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı226,85333120911840TYT
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)226,8177712095548TYT
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı226,53544121335950TYT
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı226,19377121793135TYT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı226,19072121797040TYT
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı225,71734122419730TYT
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı225,65807122495450TYT
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)225,09348123245240TYT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı225,03858123316345TYT
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)224,98545123391831TYT
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı224,93760123458650TYT
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı224,62288123872545TYT
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)224,54851123970950TYT
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı224,44114124115050TYT
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)224,18020124464050TYT
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı224,12281124538360TYT
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)224,00471124690617TYT
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı223,91591124808950TYT
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı223,54207125307330TYT
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı223,27596125655940TYT
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)222,984941260524160TYT
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)222,8944712617432TYT
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı222,87401126201435TYT
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)222,75986126352840TYT
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı222,19662127107650TYT
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)222,100951272359100TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı221,84606127584550TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı221,65667127845340TYT
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı221,52803128018440TYT
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı221,17744128476630TYT
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)221,02143128682840TYT
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)220,9793212873904TYT
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)220,91213128833451TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı220,84988128915535TYT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı220,78283129007650TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)220,77049129022580TYT
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı220,66099129170640TYT
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)219,80682130327840TYT
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı219,70281130467140TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı219,56126130652735TYT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)219,4624413078781000TYT
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı219,40473130861140TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)218,8704013158941TYT
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı218,86634131595325TYT
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı218,06182132657940TYT
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)217,8582613291831TYT
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı217,74438133066240TYT
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı216,33962134956640TYT
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı216,20040135152030TYT
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)216,14478135231030TYT
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı215,96021135485640TYT
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı215,62691135931940TYT
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)215,47448136143920TYT
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı215,30146136372040TYT
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı214,80250137057030TYT
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı214,67490137232840TYT
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)214,2917113776505TYT
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu)214,04956138095751TYT
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı213,14099139319735TYT
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı213,10345139371350TYT
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı212,29818140481440TYT
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)212,20817140609832TYT
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)212,02007140874034TYT
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı211,72880141273340TYT
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı211,56877141495930TYT
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı211,54362141525250TYT
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı211,31671141839140TYT
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı211,14617142080530TYT
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı211,12731142108650TYT
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı211,03894142230550TYT
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)211,00015142285413TYT
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)210,92452142396351TYT
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı210,75299142638440TYT
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı210,67055142745050TYT
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı210,05989143591240TYT
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı209,76251144011840TYT
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı209,73758144045850TYT
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı209,24813144721530TYT
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı209,24713144723440TYT
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)208,800681453595100TYT
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı208,40875145915425TYT
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)208,165001462597120TYT
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı207,81277146761040TYT
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı206,96419147963240TYT
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı206,70133148336630TYT
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı206,45230148686050TYT
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı206,44938148689535TYT
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı205,80298149619840TYT
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)205,0849215064542TYT
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)202,92792153735950TYT
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)202,81454153900810TYT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı201,94968155148940TYT
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı201,89684155228635TYT
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu)201,62681155622710TYT
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ)201,0218215649483TYT
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı200,97367156561735TYT
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)200,84884156740936TYT
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı199,84619158156250TYT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı198,99957159361755TYT
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu)198,85147159561034TYT
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı196,24710163101930TYT
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı196,21148163148655TYT
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)191,12702168986380TYT
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı189,87423170099235TYT
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar Programcılığı189,61885170302335TYT
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıDolmadıDolmadı40TYT
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Bilgisayar ProgramcılığıDolmadıDolmadı30TYT
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)DolmadıDolmadı38TYT
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu)DolmadıDolmadı23TYT
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)DolmadıDolmadı10TYT
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)DolmadıDolmadı11TYT
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu)DolmadıDolmadı30TYT
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)DolmadıDolmadı5TYT
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)DolmadıDolmadı8TYT
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadı3TYT
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)DolmadıDolmadı5TYT
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadı10TYT
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)DolmadıDolmadı8TYT
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)DolmadıDolmadı1TYT
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)DolmadıDolmadı4TYT
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadı7TYT
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)DolmadıDolmadı25TYT
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadı10TYT
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadı2TYT
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