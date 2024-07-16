Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2023: Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Bilgisayar Programcılığı bölümüne girmek isteyen adaylar ise Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2023

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