Bilim daima esas alınmalı

Haber Merkezi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, yaşanan sel felaketi ve su baskınlarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İzmir’in pek çok bölgeden daha kırılgan bir yapıda olduğu vurgulanarak İzmir’in öncelikli, acil ve daha etkin bir eylem planına ihtiyacı olduğu belirtildi.

Taşkınlara karşı atılması gereken adımlardan da bahsedilerek “Kentler azami yağış miktarı göz önüne alınarak kurgulanmalı, mavi yeşil altyapı sistemleri ile peyzaj tabanlı şehircilik modeli benimsenmelidir. Taşkın ve heyelanı önlemek için yağmur suyunu tutacak, debisini yavaşlatacak ve yeraltı sularına karışmasını sağlayacak yeşil altyapı sistemleri acilen zorunlu hale getirilmelidir. Canlıların bir arada yaşayabileceği, kent-doğa ilişkisini doğru yöneten kentler planlanmalı” denildi.