Bilinen ilk "faili meçhul": 'Sabahattin Ali' kasımda seyirciyle buluşacak

Erkan Çelikol’un yazıp yönettiği 'Sabahattin Ali' adlı tiyatro oyunu, EG yapımın prodüksiyonu ile Kasım ayında seyircisi ile buluşacak. Oyun, Sabahattin Ali'nin son iki gününü anlatırken dönemi, insan ilişkilerini, sınıf bilinci ve ideolojik çatışmaları da sorgulamıştır.

Erkan Çelikol’un yazıp yönettigi 'Sabahattin Ali' isimli tiyatro oyunu provalarını sürdürüyor.

EG yapımın prodüksiyonu ile Kasım ayında seyircisi ile buluşacak oyunda, bir kamyon şoförü olan Ali Ertekin ile Sabahattin Ali arasında geçen bu yolculuk kurmaca olarak anlatılmaktadır.

Bilinen ilk “faili meçhul” olarak da kabul edilen bu acı olayı yazar, asla bilinemeyen gerçekliği yorumlamıştır.

Oyun, Sabahattin Ali’nin son iki gününü anlatırken dönemi, insan ilişkilerini, sınıf bilinci ve ideolojik çatışmaları da sorgulamıştır.

Bedirhan Malçok, Cihangir Köse, Kübra Bayraktar, Eren Akbulut ve Evren Karakayacı oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

M. Emin Tasdemir’in dramaturglugunu üstlendigi oyunda Didem Çiçek, Boran Gencer de reji asistanlığını yapmaktadırlar.

Berfin Su Yıldız da piyanosuyla oyunun şarkılarına eşlik etmektedir.