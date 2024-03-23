BİLKAR’da Gebze’nin tiyatro tarihi söyleşisi

Oktay EVSEN

Gebze BİLKAR’da "Gebze’de tiyatronun yakın tarihi” konulu söyleşi gerçekleşecek. Gebze’nin kültür ve sanatta, sanatın tiyatro alanında öncü ve aktif sivil toplum örgütlerinden Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi - BİLKAR’da 27 Mart Dünya Tiyatro günü öncesi Gebze’de tiyatronun yakın tarihi masaya yatırılacak. Söyleşi 24 Mart saat 16.00’da BİLKAR’ın Hacı Halil Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, Beşiroğlu Altın Han, 1’nci kattaki yerinde gerçekleşecek.

Gebze’de 1970-1980 yıllarında kurulan tiyatro topluluklarının tanıklarından Ertuğrul Sevimbike ile 1990’lı yıllarından itibaren tiyatro içinde oyuncu, yazar, yönetmen olarak yer alan BİLKAR Tiyatro Toplulukları Genel Sanat Yönetmeni Abbas Kırçıl’ın konuşacağı söyleşiye ilçede dünden günümüze tüm tiyatro topluluklarının temsilcileri davet edildi.

Aynı zamanda BİLKAR Denetleme Kurulu Üyesi olan Abbas Kırçıl konuya dair bir kitap hazırlığı içinde olduğunu da belirterek, “Gebze tarihinde ilk tiyatrodan günümüze bütün tiyatro gruplarının temsilcilerini davet ettim. O tiyatrolarında kuruluşu ile alakalı anlatılarını o arkadaşların ağzından dinlemeye çalışacak, böylece belgelemiş olacağız” dedi.