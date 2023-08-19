Bilsar’da suç yok sendika var!

Memduh Tuna OKAY

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Bilsar Tekstil‘de sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan işçilerin, fabrika önündeki eylemleri birinci ayını doldurmak üzere. Hak-İş’e bağlı Öz İplik İş Sendikası’na üye olmalarının ardından ‘küçülme’ gerekçesiyle işten çıkarılan 28 işçi, tazminatlarının dahi eksik hesaplandığını ve yönetimden yanıt alamadıklarını söylüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre 36.4 milyon dolarlık ihracatıyla en çok ihracat yapan ilk bin şirketin arasına giren Bilsar Tekstil işçileri, BirGün’e konuştu. “Anayasal hakkımızı, sendika üyesi olma hakkımızı kullandığımız için işten çıkartıldık” diyen bir işçi, ‘küçülme’nin bahane olarak kendilerine sunulduğunu çünkü daha sonra yeni işçiler alındığını belirtti. Şirket yönetiminin asıl amacının sendikalaşmayı engellemek olduğunu ifade eden işçi, “Ttazminatlarımız da eksik hesaplandı. Yönetim görüşme çağrılarımızı yanıtsız bırakıyor” diye konuştu.

Geçmiş yıllarda da sendikal örgütlenme hakkının gasbedildiğini vurgulayan işçi, “21 yıldır bu fabrikada çalışıyorum, yaklaşık 15 yıl önce de farklı bir sendikanın örgütlenme girişimi, sendikalaşan işçilerin işten atılmasıyla engellendi” dedi.

İşten çıkarılan bir diğer işçi ise şöyle konuştu: “Suç işlemiyoruz, emeğimizi korumak için Anayasa tarafından güvenceye alınan sendikalaşma hakkımızı kullanıyoruz.” Anlaşmazlığın sürdüğü işyerinde gelecek hafta işçiler ile fabrika yönetimi arasında arabuluculuk görüşmesi yapılacak.

ANTEP’TE İŞ BIRAKTILAR

Antep’teki Başpınar 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Erkaplan Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş’de de dokuma işçileri iş bıraktı. 70’e yakın işçinin eyleme başladığı fabrikadan BirGün’e konuşan bir işçi başta düşük maaş zamları olmak üzere; gece vardiyasında aşçı olmaması, iş kıyafeti verilmemesi, pazar günü mesaisine eksik yevmiye verilmesi gibi sorunlar çözülene dek işbaşı yapmayacaklarını açıkladı. Maaş oranlarında yönetimin teklifi halfeler için 16 bin 500, telciler için ise 15 bin lira iken, işçilerin talebi ise halfeler için 21 bin ve telciler için 18 bin TL taban ücret. İşçi temsilcileri ile yönetim arasındaki görüşmeler sürüyor.