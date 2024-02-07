BİLSEM sınavları ne zaman? BİLSEM 2024 Başvuru Kılavuzu | BİLSEM sınavına kimler girebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. 2. ve 3. sınıf ilkokul öğrencilerine resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında gerçekleştirilen BİLSEM sınavı için geri sayım resmen başladı. Birçok veli çocuklarını BİLSEM sınavları için hazırlık sürecine sokarken bir diğer yandan da BİLSEM sınavları ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. MEB, BİLSEM 2024 Başvuru Kılavuzunu yayınladı. Peki, BİLSEM sınavları ne zaman?, BİLSEM sınavına kimler girebilir? İşte BİLSEM 2024 Başvuru Kılavuzu ve BİLSEM sınav takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için düzenlenen BİLSEM sınavları için geri sayım resmen başladı. 1., 2. ve 3. sınıf ilkokul öğrencileri için MEB'e bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği BİLSEM sınavı için yurttaşlar BİLSEM sınavları ne zaman sorusunu güdeme getiriyor. Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yeteneklerine göre öğrenci alımı yapan BİLSEM 2024 başvuru kılavuzu yayınlanırken veliler BİLSEM sınavına kimler girebilir sorusunu araştırıyor. Peki, BİLSEM sınavları ne zaman?, BİLSEM sınavına kimler girebilir? İşte BİLSEM 2024 Başvuru Kılavuzu ve BİLSEM sınav takvimi!

BİLSEM sınavına kimler girebilir?

BİLSEM sınavına örgün eğitim kurumlarında eğitimini sürdüren 1., 2. ve 3. sınıf ilkokul öğrenciler katılabiliyor. Ancak genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenekleri için BİLSEM sınavına katılacak öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından sınava katılabilmeleri adına aday olarak gösterilmesi gerekmektedir.

BİLSEM sınavları ne zaman?

MEB tarafından açıklanan 2024 BİLSEM sınav takvimi şu şekilde:

10 Şubat - 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması 18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 22 - 26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması 29 Nisan - 3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi 6 - 10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması 15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması 26 Mayıs - 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması 31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi 5 - 9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması 12 - 16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi 5 - 29 Ağustos: 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM Başvuru Kılavuzu

MEB'e bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2024 BİLSEM Başvuru Kılavuzu'nu internet sitesinde yayınladı.

2024 BİLSEM Başvuru Kılavuzu için Tıklayınız

BİLSEM taban puanları

Geçtiğimiz yıllarda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan ilkokul 1., 2. ve 3. sınav öğrencileri için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:

1. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380

380 Resim Yetenek Alanı: 90

90 Müzik Yetenek Alanı: 85

2. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410

410 Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

3. SINIFLAR