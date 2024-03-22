BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: 22 Mart BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 22 Mart'ta indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 22 Mart tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 22 Mart 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 22 Mart kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 22 Mart ile başlayan günde 25 Mart'a kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, 22 Mart 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, BİM aktüel 22 Mart kataloğu ile fiyat listesi.
22 Mart BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM'de 22 Mart'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
BİM Aktüel 22 Mart'tan itibaren yeni ürünler kataloğu