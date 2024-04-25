BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: 26 Nisan BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 26 Nisan'da indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde indirimli ürünler 26 Nisan tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, 26 Nisan 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 26 Nisan kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 26 Nisan ile başlayan günde 29 Nisan'a kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, 26 Nisan 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, BİM aktüel 26 Nisan kataloğu ile fiyat listesi.
26 Nisan BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM'de 26 Nisan'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
BİM Aktüel 26 Nisan'dan itibaren yeni ürünler kataloğu